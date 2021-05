Michel Sarran : Ses filles ont "tout quitté" pour être à ses côtés

Comme tous les restaurateurs, Michel Sarran a été impacté par la crise sanitaire. Mais le membre du jury de Top Chef 2021 a tout de même trouvé un moyen de rebondir avec une activité qui lui tient particulièrement à coeur.

A ce jour, tous les restaurants sont encore fermés. Les chefs doivent donc depuis plusieurs mois trouver des solutions pour continuer à exercer afin de ne pas mettre la clé sous la porte. Certains se sont par exemple tournés vers la vente à emporter. Michel Sarran, lui, a continué à travailler dans ses célèbres bars à croque-monsieur. Il y revisite ce met dont il raffole en version salée et sucrée. Un premier restaurant avait ouvert le 26 décembre dernier et d'un deuxième en février 2021, à Toulouse. Et depuis le lundi 10 mai, les parisiens pourront aussi profiter de ses talents culinaires s'ils se rendent dans sa boutique éphémère à Gare de Lyon dans le Hall 2.

Si ce concept a une saveur particulière pour le chef toulousain de 60 ans, c'est parce que c'est un business familial. "Pour mes bars à croque-monsieur, j'ai la chance d'avoir à mes côtés mes deux filles : Camille, qui était infirmière, et Emma, qui travaillait chez LVMH. Elles ont tout quitté pour gérer ce projet", a-t-il confié à nos confrères de Télé Star (édition du 10 mai 2021). Il a ensuite annoncé une grande nouvelle : quatre nouveaux Croq'Michel ouvriront d'ici cet automne.

Interrogée au moment du lancement de ce projet, Emma Fadat-Sarran confiait à Toulouse-actu : "C'est le premier projet familial que nous montons avec mon père et ma soeur, Camille. Chacun a ses rôles. Moi je me suis occupée de la partie business plan, marketing, ma soeur travaille sur l'aspect logistique et gestion de projet. Et mon père en est évidemment l'ambassadeur. Il a élaboré toutes les recettes et supervise le projet." Un succès !