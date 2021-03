Michel Serrault : Qui était Juanita, la femme de sa vie, disparue en 2008 ?

Ils avaient promis de s'aimer et de se chérir jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais la grande faucheuse n'a jamais vraiment réussi à les éloigner l'un de l'autre. Dans la vie de Michel Serrault, il n' y a eu qu'elle, pour ainsi dire. La femme de ses jours, cette "beauté divine aux yeux pleins de lumière", le comédien l'avait rencontrée alors qu'il se formait aux métiers de la scène, en prenant des cours au conservatoire Maubel, à Paris. Avec Juanita Saint-Peyron, que beaucoup surnommaient Nita, il a connu les joies, qui furent si nombreuses, mais aussi et les peines.

Une vie teintée de deuil

Quand les cloches ont retenti pour célébrer leur amour, Michel Serrault et Juanita ont cru qu'ils pourraient jouir d'une vie d'ivresse et de délices, dans les bras l'un de l'autre. Ils s'étaient unis le 27 janvier 1958 sous le regard bienveillant de leurs deux témoins, Jean Poiret et Françoise Dorin, qui se sont mariés à leur tour quelques mois plus tard. Hélas, leur chemin fut aussi semé d'embûches. Parents de deux enfants, ils ont dû dire adieu à Caroline très tôt, bien trop tôt, alors que celle-ci succombait à un accident de voiture à l'âge de 19 ans.

Jamais loin l'un de l'autre

Michel Serrault et Juanita ont eu une autre fille, Nathalie, qui a suivi les traces de son papa en devenant actrice. Les amoureux pouvaient la regarder longuement en savourant le fruit de leurs sentiments. Puis tout à coup, leurs yeux se sont fermés. Lui est mort d'abord, le 29 juillet 2007, à l'âge de 79 ans, dans sa propriété du XVIIIe siècle du Val la Reine, à Vasouy. Il souffrait depuis plusieurs années d'une polychondrite chronique atrophiante, qui déformait entre autre son nez. Enterré au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine, il a pour ainsi dire emporté son épouse avec lui. Succombant au chagrin, sans doute, Juanita est décédée une année plus tard seulement, rejoignant à la fois l'homme de sa vie, et l'enfant qu'elle pleurait, à ses côtés, depuis si longtemps...