Michèle Laroque est passée à côté d'un rôle... dans Grey's Anatomy !

Aurait-elle craqué pour Docteur Mamour ou Docteur Glamour ? Difficile à dire puisque le projet ne s'est jamais concrétisé. Et pourtant, Michèle Laroque aurait bien pu intégrer la distribution de la série Grey's Anatomy, aux côtés d'Ellen Pompéo, Patrick Dempsey ou Sandra Oh. La raison de cette hypothétique collaboration outre-Atlantique est toute simple : la comédienne de 59 ans est une grande copine de Betsy Beers, la productrice du show médical, comme le rappelle le magazine Voici. Elle aurait donc pu incarner "une femme de patient" - "car je n'ai pas le temps pour un rôle récurrent", précise-t-elle. Hélas, son agenda surchargé l'a empêchée de rencontrer le directeur de casting. Dommage.

On l'a vu jouer les dentistes dans Joyeuse retraite !, les professeurs dans Premier de la classe. En ce qui concerne la santé publique, il faut en revanche se contenter de ses consultations sur les réseaux sociaux. En pleine pandémie du Covid-19, l'actrice a conseillé à ses followers de mener la lutte à l'aide d'huiles essentielles. "Quatre gouttes à masser sur les bronches et sur un kleenex à sniffer de temps en temps" et des gargarismes "pour éliminer ce putain de virus quand il est dans la gorge". Mais face aux retours très négatifs de véritables professionnels de la santé, elle a préféré effacer cette prescription de son compte Twitter.

Un accident à l'origine de sa carrière

Sa vie est décidément semée de pépins de santé. C'est en effet une situation dramatique qui a fait réfléchir Michèle Laroque, elle qui rêvait de devenir actrice sans oser se lancer. À l'âge de 19 ans, victime d'un terrible accident de la route, elle s'est retrouvée à l'hôpital pendant deux ans. Son fémur s'étant brisé en dix-huit morceaux, elle a subi pas moins de onze opérations avant de se remettre du choc. "On devait me couper la jambe, racontait-elle à Télé 7 Jours. Les infirmières l'ont sauvée en allant solliciter un très bon chirurgien qui venait d'arriver à l'hôpital." Une période rude mais d'une importance capitale pour la suite de ses aventures...