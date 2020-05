Michelle Obama, ses filles fières d'elle : rares confidences de Malia et Sasha

À un autre moment du film, c'est au tour de Sasha de revenir sur l'incroyable succès qu'a connu sa mère avec ses mémoires : "Je suis contente qu'elle soit fière de ce qu'elle a fait, parce que je pense que c'est le plus important pour un humain, être fier de lui-même", a notamment affirmé celle qui a entamé ses études à l'université du Michigan. Selon sa fille aînée, le succès de Michelle Obama et de son ouvrage ont été conditionnés par une certaine prise de distance avec la vie politique américaine et les médias : "Ne plus être constamment scruté, être capable de laisser tout ça hors de votre esprit, ça crée tellement plus de place", a ajouté Malia Obama.

C'est en famille que Barack et Michelle Obama sont confinés depuis le mois de mars : "On essaye de structurer nos journées. Tout le monde est à la maison. Les filles sont rentrées puisque la fac se fait désormais en ligne, avait confié l'ex-First Lady à l'animatrice Ellen DeGeneres au début du confinement. Alors, elles ont regagné leurs chambres respectives et suivent leurs cours. Barack a des conférences audio, moi aussi. On essaye de rester actifs, de garder notre routine. Mais on s'offre aussi des moments 'Netflix and chill'. (...) Il y a du bon et du moins bon dans le confinement. Cela nous force par exemple à avoir de véritables conversations les uns avec les autres, à poser les bonnes questions et à trouver comment s'occuper sans se contenter d'un écran de télé ou d'ordinateur."