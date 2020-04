Michelle Pfeiffer enceinte à la plage : son message d'amour à ses enfants

Sur la photo, Michelle Pfeiffer était enceinte de son fils John Henry, né à l'été 1994. Un an plus tôt, l'actrice et son mari, le producteur et scénariste David E. Kelley, avaient adopté une petite fille baptisée Claudia Rose : "Quand elle est arrivée, lui et moi n'étions ensemble que depuis deux mois, avait confié la star de Maléfique au magazine Good Housekeeping en 2007. Donc nous avons eu cet enfant avec nous tout de suite, et... J'ai vraiment pu le voir dans une situation qui sépare certainement les garçons des hommes. De toute évidence, il a su se montrer à la hauteur." Cela fait maintenant 27 ans que la star et son époux sont mariés.