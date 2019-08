Michiko : L'ex-impératrice du Japon souffre d'un cancer du sein

L'ancienne impératrice du Japon Michiko souffre d'un cancer du sein à un stade précoce et sera bientôt opérée, a annoncé vendredi 9 août l'Agence impériale (IHA), dans un communiqué repris par l'AFP. A 84 ans, elle va devoir subir une opération.

Un porte-parole de l'Agence impériale a indiqué à l'AFP que Michiko, âgée de 84 ans, avait été diagnostiquée avec un cancer du sein au cours d'examens à l'hôpital et qu'elle serait opérée sous peu. La santé de l'ancienne impératrice est déclinante depuis déjà quelques mois. Ainsi, en juin dernier, l'Agence avait notamment déclaré que Michiko allait subir un examen cardiaque après qu'un test avait indiqué qu'elle présentait un risque d'insuffisance cardiaque plus élevé que la normale.

Michiko est la première roturière à avoir épousé un héritier impérial au Japon, le désormais ex-empereur Akihito. Elle est née en 1934 à Tokyo et a suivi les cours de la prestigieuse école pour jeunes filles du Sacré Coeur avant d'étudier la littérature anglaise. Le couple s'est rencontré à l'occasion d'un tournoi de tennis et s'est marié en 1959 lors d'une cérémonie très médiatisée. Le jeune couple avait à l'époque choisi de vivre avec ses enfants, contrairement à l'habitude qui voulait que ceux-ci soient élevés par des nourrices. Michiko a donné naissance à l'empereur Naruhito en 1960, qui a depuis pris le relais de son père, et son second fils, le prince Akishino, est né en 1965.

Michiko et son époux ont énormément gagné en notoriété par leur présence au côté des survivants de catastrophes naturelles, notamment après le tsunami de 2011 qui a dévasté de grandes parties de l'est du Japon. Avec les années, la santé du souverain était de plus en plus déclinante et Akihito a officiellement renoncé à ses fonctions en avril, devenant le premier empereur à abdiquer depuis 200 ans dans la plus vieille monarchie du monde.

Thomas Montet