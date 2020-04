Mickaël Vendetta transformé: sa nouvelle vie mystique, peuplée "d'âmes célestes"

Qui a osé dire, un jour, qu'on ne "changeait pas" ? Mickaël Vendetta, légendaire inventeur de la bogossitude dans ses jeunes années, est la preuve flamboyante du contraire. Après avoir cherché le luxe à outrance et la renommée pendant des siècles, le jeune homme de 32 ans semble s'être tourné vers une spiritualité très différente. Comme il l'explique sur son compte Instagram, la musique est toujours son fer de lance. Mais faire scratcher les platines ne lui suffisait plus. Il a fondé La Santa Maria, un concept de soirées privées qu'il décrit comme un véritable "royaume des âmes célestes".

"Ce que je déteste dans les clubs, ce sont les âmes vides, explique-t-il dans une interview accordée à La Télé de Lilou. Quand je vais en soirée, je ressens beaucoup d'âmes vides. Je trouve qu'elles ont un niveau de conscience et une fréquence vibratoire très bas. J'ai l'impression qu'elles me volent mon énergie. Je suis attiré par les gens qui me donnent de la bonne énergie." Vegan, citoyen cosmique, Mickaël Vendetta puise ses enseignements auprès d'Omraam Mikhael Aivanov, un philosophe mystique bulgare qui a implanté en France le mouvement de la Fraternité blanche universelle – inventée par son maître à lui, Peter Deunov. Sacré programme.