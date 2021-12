Mickey Mouse Club : mort d'une chanteuse emblématique du show à 46 ans

C'est un véritable tragédie de Noël. Tiffini Hale, connue pour avoir été membre du Mickey mouse Club en Amérique de 1989 à 1995, est décédée à l'âge de 46 ans le 25 décembre 2021. Ses anciens camarades de l'émission, Deedee Magno Hall et Chasen Hampton, ont confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux en partageant leur tristesse. Selon les informations qu'ils ont accepté de dévoiler, elle aurait été victime d'un arrêt cardiaque qui l'aurait plongée dans le coma.

Sa beauté, son talent, son style et son esprit vivront pour toujours dans nos coeur

Les prières de sa famille n'ont hélas pas suffit. Tiffini Hale a poussé son dernier souffle le matin de Noël. "Elle repose désormais en paix, écrivent Deedee Magno Hall, Chasen Hampton, Albert Jeune, Pierre Fields et Damon Pampolina dans un communiqué commun. Nous voulons vous remercier pour tout l'amour et le soutien que vous lui avez apporté, au nom des membres de sa famille et de ses frères et soeurs du Mickey Mouse Club. Sa beauté, son talent, son style et son esprit vivront pour toujours dans nos coeurs et dans nos souvenirs."