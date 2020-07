Mickey Rourke très fâché, insulte publiquement Robert De Niro : "Petit con !"

En voilà deux qui ne sont pas près de fêter Noël ensemble. Depuis trois décennies, Mickey Rourke est fâché tout rouge contre Robert De Niro. Et c'est une guerre qu'il mène en plusieurs batailles. La plus récente ? Il a affirmé qu'il aurait dû jouer dans The Irishman de Martin Scorsese en 2019 mais que son confrère s'y était opposé. Cette histoire, tout le monde l'a démentie, l'équipe du film la première. Mais comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, le comédien continue de croire à sa version des faits.

Sur Instagram, Mickey Rourke s'en est délibérément pris à Robert De Niro, de manière bien violente... avant de tout supprimer. Heureusement pour vous, nous avons eu le temps de noter ses propos. "Oui, je te parle à toi, espèce de putain de pleurnichard, a-t-il écrit. Un ami m'a répété qu'il y a quelques mois, tu avais dit dans un magazine que j'étais un menteur et que je racontais n'importe quoi. Ecoute-moi bien, Monsieur le gros costaud, tu es la première personne qui m'insulte de la sorte publiquement. Laisse-moi te dire un truc, espèce de petit con, la prochaine fois que je te vois, je jure sur ma grand-mère, sur mon frère et tous mes chiens que je t'embarrasserai de manière bien sévère. Dieu en sera témoin."

Elles n'ont pas même pensé à lui

Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais Mickey Rourke nourrit cette haine vivace depuis qu'il a tourné, en 1987, dans le film Angel Heart d'Alan Parker. L'acteur de 67 ans n'avait pas gardé un bon souvenir de cette collaboration et avait expliqué que Robert De Niro n'avait pas été sympa avec lui. Quant à son rôle dans The Irishman, difficile de dire qui a tort ou a raison. Jane Rosenthal et Emma Tillinger, les productrices du long-métrage, se sont alliées à la directrice de casting pour dire qu'il n'avait jamais été question de proposer quoi que ce soit à Mickey Rourke. "Elles n'ont pas même pensé à lui, n'ont jamais considéré que ce serait une possibilité" ont même précisé les représentants de Robert De Niro...