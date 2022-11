Migos : Mort du rappeur Takeoff tué par balle, des images choc dévoilées

Un drame. Dans la nuit de lundi à mardi 1er novembre, Takeoff, un des trois membres du groupe Migos, est mort après une fusillade survenue à Houston aux États-Unis. Le rappeur de 28 ans, de son vrai nom Kirshnik Khari Ball, a été tué par balle dans un bowling aux alentours de 2h30 du matin alors qu'il s'adonnait à une partie de dés comme le rapporte TMZ. Son oncle et autre membre de Migos, Quavo, était présent au moment des faits. Takeoff a été déclaré mort sur les lieux.

D'après les premières informations, une altercation aurait éclaté durant le jeu avant qu'une personne n'ouvre le feu, tirant alors sur Takeoff "soit dans la tête, soit près de sa tête". Le média américain TMZ s'est procuré des images de la terrible scène, sur lesquelles il est possible de reconnaître Quavo – dans une chemise orange – et d'autres personnes rassemblées autour du jeune artiste à terre. La police a indiqué que deux autres personnes avaient été touchées par des balles puis emmenées à l'hôpital sans que l'on n'en sache plus sur leurs conditions. Quavo n'a quant à lui pas été blessé.

Sur Twitter, les hommages pleuvent après l'annonce choc de la mort de Takeoff. Il faut dire que ce dernier a marqué le milieu du rap US avec Quavo (Quavious Keyate Marshall) et Offset (Kiari Kendrell Cephus). Il s'agit d'un groupe familial puisque Quavo et Offset sont cousins, tandis que Takeoff est le neveu de Quavo. C'est en 2008 que le trio s'est formé, d'abord sous le nom de Polo Club, avant de prendre celui de Migos. Le groupe se fait connaître mondialement à partir de 2013 après la sortie de leur morceau Versace. En janvier 2017 , le titre Bad and Boujee, issu de leur second album studio Culture avait également remporté un grand succès, jusqu'à atteindre la première place du Billboard Hot 1002.

Au fil de leur parcours, Migos a collaboré avec de nombreux artistes de renom tels que Travis Scott, Cardi B (la femme d'Offset et mère de ses enfants Kulture et Wave), Calvin Harris, Katy Perry, Justin Bieber ou encore Nicki Minaj et Drake. Leur dernier album en date Culture III est sorti le 11 juin 2021. Le 5 octobre 2022, le groupe avait annoncé sa séparation.