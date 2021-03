Quavo et Saweetie séparés : une vidéo de leur violente dispute refait surface...

Quavo et Saweetie formaient un des couples de stars les plus populaires. L'annonce de leur rupture, le 19 mars dernier, a choqué leurs nombreux fans. Les internautes découvrent désormais les dessous de cette relation en apparence idyllique, grâce à une vidéo montrant les deux ex en train de se battre...

La vidéo a été publiée par TMZ le 30 mars 2021 : Quavo et Saweetie ont été filmés par la caméra de surveillance d'un ascenseur. Leur dispute dure une minute et 29 secondes, et commence avec Saweetie, qui tente d'assener un coup au visage de Quavo. Le rappeur l'esquive avant de revenir vers sa petite amie de l'époque et de la faire entrer de force dans l'ascenseur, alors qu'elle tentait de sortir. Une fois à l'intérieur, la porte se ferme et Saweetie reste au sol.

Quavo jette ensuite un coup d'oeil à la caméra de surveillance qui les filme. La porte de l'ascenseur s'ouvre, Quavo et Saweetie, toujours au sol, tombent sur un anonyme qui n'entre pas. Quavo se retourne, faisant mine de ranger son sac à dos et une mallette orange appartenant à la chanteuse. La porte de l'ascenseur refermée, le membre du groupe Migos appuie sur un bouton. Il sort, bloque la porte et se retourne vers Saweetie, toujours au sol. L'Icy Girl (le surnom de Saweetie) se relève et sort à son tour, en boitant.