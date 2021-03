Diaporama Quavo et Saweetie séparés : une vidéo de leur violente dispute refait surface...

Quavo et Saweetie séparés : un vidéo de leur bagarre refait surface...

Quavo et Saweetie aux Grammy Awards à Los Angeles.

Quavo et sa compagne Saweetie ont passé une soirée romantique à la veille de l'Halloween au Catch à West Hollywood le 31 octobre 2020.

Quavo et sa petite amie Saweetie à New York, le 6 septembre 2019.

7 / 13

Quavo et sa compagne Saweetie à la soirée des GQ Men of The Year 2019 au West Hollywood EDITION. West Hollywood, le 5 décembre 2019.