Miguel Cervantes : Sa fille de 3 ans succombe dans les bras de sa mère

Triste nouvelle dans le milieu des comédies musicales. La fille du comédien Miguel Cervantes, Adelaide, est morte peu avant son quatrième anniversaire, donc à l'âge de 3 ans, samedi 12 octobre 2019. La maladie de la petite fille – atteinte d'épilepsie depuis qu'elle est bébé – s'était dangereusement aggravée depuis sept mois. Vendredi, les parents avaient annoncé que la fillette avait été admise dans une unité de soins palliatifs.

"Les machines sont éteintes. Son lit est vide. Le silence est déchirant. Adelaide nous a quittés samedi. Elle est partie paisiblement, dans les bras de sa mère, entourée d'amour. Elle est enfin libérée de la douleur et de ces crises d'épilepsie, mais nos coeurs sont en miettes. Nous t'aimons si fort, Adelaide, pour toujours", a écrit Miguel Cervantes sur son compte Instagram, partageant une photo en noir et blanc du lit de sa fille, ses peluches encore alignées.

Adelaide a passé presque toute sa vie à se battre contre des crises d'épilepsie que personne ne peut encore totalement expliquer. Son histoire a été documentée au fil des années par sa maman sur son blog, Inchstones. La fillette a manqué plusieurs étapes de son développement depuis sa première crise, à 7 mois. "Elle était très courageuse, c'était une battante. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort de toute ma vie. Elle affirmait ses opinions de sa propre façon. Elle est venue au monde avec une mission et une histoire. Je suis si fière que personne ne l'oublie", a déclaré sa maman, Kelly, au magazine People.

Une famille unie dans la douleur

Durant ces derniers jours forcément difficiles, Adelaide a pu compter sur le soutien inconditionnel de son grand frère, Jackson (7 ans), qui n'a cessé de lui tenir la main. Pour se remémorer ce souvenir aussi beau que douloureux, leurs parents ont fait faire un moule de leurs mains entrelacées. "Il est ce qui m'a fait tenir. Il court dans la maison et nous apporte l'énergie dont nous avons besoin. Et il a besoin de nous. Nous sommes peut-être en train de vivre la pire épreuve au monde, mais il est cette chose qui nous fait nous lever quand nous sommes juste en train de batailler émotionnellement pour sortir du lit", a ajouté la mère de famille.

"Je ne me demanderai jamais pourquoi ces choses arrivent et je donnerais tout ce que j'ai pour avoir Adelaide à mes côtés. Mais sans sa maladie, nous n'aurions jamais rencontré les personnes fortes et incroyables qui nous entourent désormais. Nous avons cette plateforme où nous pouvons parler des spasmes infantiles et de l'épilepsie, pour parler d'Adelaide. C'est exactement ce que nous comptons faire", a ajouté Miguel Cervantes.

Pour rappel, Miguel Cervantes connaît un succès fou avec la pièce Hamilton, qu'il joue tous les jours ou presque sur la scène du Chicago PrivateBank Theater.