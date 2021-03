Mike Brant : Comment est-il mort, à seulement 28 ans ?

Il a été considéré comme une véritable icône de la chanson française. Durant les années 1970, Mike Brant, né Moshé Brand, a connu l'une des ascensions les plus fulgurantes dans l'histoire de la musique mais aussi l'une des fins les plus tragiques. En effet, le 25 avril 1975, le chanteur décède suite à une chute depuis le sixième étage d'un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Il succombe à ses blessures dans l'ambulance qui le transportait à l'hôpital. L'enquête qui a suivi n'a jamais pu déterminer s'il s'agissait d'un suicide ou d'un malheureux accident. Mais tout laisse penser que Mike Brant a bel et bien voulu mettre fin à ses jours étant donné qu'un an auparavant, il avait fait une première tentative.

Déjà à cette époque, en 1974, il a sauté par la fenêtre du cinquième étage d'un hôtel à Genève, en Suisse. Le chanteur d'origine israélienne s'en tirait alors miraculeusement avec un traumatisme crânien et une double fracture de la jambe. Sa nièce Yona a tenté d'expliquer sa détresse lors d'une interview accordée à Ici Paris en 2020. "Il était surmené, dans un rythme effréné de plus de deux cents gala par an, parfois trois dans la même soirée, de voyages d'une ville à l'autre entrecoupés d'interviews, de reportages aux quatre coins du monde, d'enregistrements studio, d'émissions télé, non-stop", a-t-elle relaté. Un "trop plein" selon elle qui aurait eu raison de lui. Mais, bien que se sentant "prisonnier de son parcours", Yona Brant assure qu'il ne souhaitait pas réellement mourir. "C'était une connerie", aurait-il regretté d'ailleurs une fois hospitalisé.

Mike Brant dans un état dépressif avant sa mort

Remis sur pieds, Mike Brant a renoué avec son quotidien de superstar adoré par milliers. Plateaux télé, événements, rencontres avec ses fans... Mike Brant a tout repris comme si de rien n'était. Mais l'euphorie fut de courte durée et ses vieux démons n'étaient jamais bien loin. "Il n'a pas bien vécu le star system, avec les fans, le manque de vie privée", avait encore confié sa nièce Yona. Alors, c'est au sommet de sa carrière qu'il aurait été fatalement dépassé. Il n'avait que 28 ans au moment de sa mort.

D'après François Chaumont, le réalisateur qui lui consacre un documentaire ce vendredi soir, il ne fait aucun doute qu'il était dépressif. "Il devait prendre des médicaments mais ne le faisait pas. On parle du syndrome de la deuxième génération : beaucoup d'enfants de rescapés de la Shoah – sa mère a été survivante d'Auschwitz – portent en eux les stigmates de la douleur de leurs ancêtres. (...) Les états dépressifs paranoïaques et schizophrènes pour ces enfants n'étaient pas rares; ça peut aussi expliquer le geste fatal qu'il a commis. Mike Brant a eu le sentiment d'être trahi, seul...", a-t-il confié pour le journal L'Alsace.

En seulement cinq ans de carrière en France, Mike Brant a réussi à vendre 15 millions de disques dans tout le pays. Il demeure ainsi toujours dans les mémoires.

Mike Brant, l'étoile filante, ce vendredi 12 mars 2021 dès 21h05 sur France 3