Miles Bridges : Sa femme Mychelle partage d'effroyables photos et accuse la star de la NBA de violences conjugales

Il y a des images qu'on aimerait ne jamais voir et celles partagées par Mychelle Johnson sont particulièrement perturbantes... La jeune femme est mariée avec Miles Bridges, l'une des plus grosses stars de la NBA, le championnat américain de basket. Jusqu'ici tout semblait aller pour le mieux au sein du couple qui a eu deux enfants, mais il y a quelques jours, cette dernière a publié des photos qui ont entraîné une grosse polémique. Après une saison très réussie du côté chez les Hornets de Charlotte, dans l'État de la Caroline du Nord, le joueur de 24 ans était parti pour signer un énorme contrat, mais il devra d'abord affronter la justice de son pays.

Arrêté par la police de Los Angeles, le basketteur fait face à plusieurs chefs d'accusation graves, dont des violences conjugales à l'encontre de sa femme, Mychelle Johnson. Cette dernière a délivré un témoignage glaçant sur Instagram pour expliquer ce qu'elle a subi. "Je déteste qu'on en arrive là mais je ne peux plus me taire. J'ai permis à quelqu'un de détruire mon foyer, d'abuser de moi de toutes les manières possibles et de traumatiser nos enfants à vie. Je n'ai rien à prouver au monde, mais je ne permettrai pas à quelqu'un capable de faire quelque chose d'aussi horrible de n'avoir aucun remords et de dépeindre ce que je ne suis pas", écrit-elle pour expliquer la situation qu'elle a vécu.

Une fracture du nez, du poignet, un tympan déchiré, les muscles de mon cou déchirés parce que j'ai été étranglée

Pour étayer son propos, elle partage une série de photos très difficiles à regarder sur lesquelles on peut voir qu'elle a subi de terribles violences au niveau du visage, des mains, des bras, du dos et des jambes. En couple depuis 2016 avec Miles Bridges, elle ont deux enfants ensemble, et dans sa publication, elle ajoute une courte vidéo où l'on peut voir son fils témoigner des violences infligées par son père à Mychelle Johnson. Un témoignage qui devrait peser lourd dans les accusations qui pèsent contre le basketteur. "Une fracture du nez, du poignet, un tympan déchiré, les muscles de mon cou déchirés parce que j'ai été étranglée jusqu'à ce que je m'endorme et une commotion cérébrale grave", liste la jeune femme qui accompagne son message d'un rapport médical qui fait état des violences physiques qu'elle a subies.