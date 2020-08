Miley Cyrus en deuil : son immense douleur après la mort de sa grand-mère

Dans la famille Cyrus, on connait un peu tout le monde. Légende de la country américaine, personnage central de la série Hannah Montana, Billy Ray est revenu en force l'été dernier avec son Old Town Road - featuring Lil Nas X. Père de six enfants dont deux qu'il a adopté, il a transmis l'amour de la musique à Miley et Noah, qui se passent tour à tour la vedette. Mais une figure de l'ombre veillait jusqu'à présent au grain sur toute la tribu : Loretta Finley, affectueusement surnommée "Mammie", la mère de Tish Cyrus.

En Amérique, Loretta Finley avait fait quelques apparitions très remarquées auprès de Miley Cyrus quand elle était en début de carrière, tapis rouges et interviews. Mais vous l'aurez compris, la jeune femme de 27 ans vient de perdre sa grand-mère adorée. Sur son compte Instagram, elle a partagé de jolis souvenirs de celle qui était son modèle, des moments de complicité rares issus du passé. "Même si tu es partie... rien ne changera jamais. Tu seras pour toujours ma source d'inspiration et mon icône de mode, écrit-elle. Tu es même bien plus que ça. Tu me montres ce que c'est que d'être une vraie lumière dans un sombre univers. Tu es un rayon de soleil. Chaque jour, quand je me lèverai et que je verrai cette boule lumineuse dans le ciel, je penserai à toi."