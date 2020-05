Noah Cyrus : Grandir avec sa soeur Miley était "absolument atroce"

Dans son nouvel EP, The End of Everything, Noah Cyrus évoque son enfance, dans l'ombre de sa soeur Miley Cyrus. "Ma soeur est comme le soleil, elle apporte de la lumière où qu'elle aille et je suis née un jour de pluie, dans son ombre", chante-t-elle dans un nouveau titre dévoilé vendredi, Young & Sad.

L'artiste de 20 ans s'est confiée sur cette chanson durant un live Instagram, le samedi 16 mai 2020. En larmes, elle explique qu'il a été très difficile de se construire en tant que personne avec Miley Cyrus comme soeur aînée. "Je pense que le message du deuxième couplet - qui parle d'être née dans ma famille - est assez difficile pour moi, car c'était dur d'être la petite soeur de Miley. Vous savez, j'ai toujours eu l'impression d'être la personne dont tout le monde se fichait, d'après ce que pouvaient dire les gens sur internet", a confié la chanteuse de 20 ans.

"C'était absolument atroce. Et c'est que j'ai écrit. Parce que ce tout le monde m'a toujours dit que je serais dans son ombre", a ajouté Noah Cyrus, qui dit avoir eu du mal à faire ses preuves en tant qu'artiste. "On m'a toujours dit que je n'étais pas assez bonne, que ce soit pour mon apparence ou ma personnalité. Avec cette chanson, je voulais juste en parler une bonne fois pour toutes, parce que ça a été une grande partie de ma vie. Je n'en reparlerai probablement jamais", a-t-elle poursuivi.

En larmes, Noah Cyrus explique que cette chanson est difficile à chanter pour elle. "Vous savez comment fonctionne internet. Ça a vraiment été dur pour moi", a-t-elle confié. Aujourd'hui, elle entretient de très bonnes relations avec sa soeur Miley. Avec sa grande expérience du métier et de l'industrie, cette dernière l'a d'ailleurs toujours conseillée.