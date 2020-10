Milla Jasmine : Sa soeur Safia en couple avec un beau brun déjà vu à la télé

Milla Jasmine alias Marie-Charlotte Germain est une figure emblématique de la télé-réalité française. En 2019, sa soeur Safia, de son vrai nom Gwendoline Germain, a à son tour fait le buzz sur le petit écran. En effet, la jolie brune aux courbes voluptueuses s'est fait un nom dans le milieu après un passage remarqué dans la saison 3 des Princes et Princesses de l'amour (W9). Désormais, elle semble avoir trouvé sa moitié. Et c'est sur Instagram qu'elle officialise son couple.

Vendredi 16 octobre 2020, la belle Safia a partagé une photo d'elle accompagnée d'un charmant jeune homme au Trocadéro, la sublime Tour Eiffel en fond. Regard complice et gestes tendres, sur la photo, les deux amoureux semblent fous d'amour l'un pour l'autre. "Une rencontre inattendue peut tout changer...", écrit la starlette en légende de ce beau cliché. Et pour ceux qui doutaient encore de la nature de cette relation, Safia a précisé en hashtag #couplegoals...

Une première officialisation qui a été suivie d'une publication dimanche 18 octobre 2020. Il s'agit de trois nouvelles photos visiblement issues de la même série que la précédente. Toujours près de la Tour Eiffel, le couple affiche son amour. "Mon double. Tu es celui qui me fait rire, celui qui me rend heureuse chaque jour. Le destin fait bien les choses. Toi + moi", écrit la jeune femme. Mais qui est ce beau brun aux muscles saillants et aux bras tatoués qui accompagne Safia ?