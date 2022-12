Mimie Mathy en souffrance "physique et psychologique" : confidences préoccupantes d'une célèbre actrice

Le 26 décembre prochain, TF1 diffusera un nouvel épisode de la 21e saison de Joséphine, ange gardien. Comme toujours depuis vingt-cinq ans, les fidèles téléspectateurs de la fiction retrouveront Mimie Mathy dans le rôle principal pour une intrigue inédite à laquelle a participé Ingrid Chauvin.

La star de Demain nous appartient a en effet rejoint avec grand plaisir le casting de Joséphine, ange gardien, le temps d'un épisode. L'occasion pour elle de se rapprocher de Mimie Mathy, dont elle est fan depuis de nombreuses années. "J'aime son enthousiasme et son professionnalisme, même après vingt-cinq ans dans la série. Je suis admirative de son chemin de vie, loin d'être évident", a-t-elle confié lors d'une interview pour Télé Loisirs, parue le 19 décembre 2022. Ingrid Chauvin a d'autant plus de respect pour son aînée actuellement en sachant qu'elle ne serait pas au meilleur de sa forme. "Je sais qu'elle souffre physiquement et psychologiquement. Mimie est aussi forte que fragile", a-t-elle rapporté avec empathie, sans livrer plus de détails.

Un rôle "pas proposé par hasard" pour Ingrid Chauvin

L'actrice de 51 ans est ensuite davantage revenue sur son personnage dans la série de TF1, celui d'une mère super protectrice qui connaît des relations tendues avec son fils. Un rôle presque sur mesure pour la comédienne qui est souvent inquiète pour son petit Tom (6 ans, né de sa relation avec son ex-mari Thierry Peythieu) comme elle l'estime elle-même.

"Quand j'ai découvert le rôle, je me suis dit qu'on ne me l'avait pas proposé par hasard. Depuis la mort de Jade (sa fille décédée en 2014 à l'âge de cinq mois des suites d'une malformation cardiaque, ndlr), j'ai peur que Tom se fasse mal ou qu'il lui arrive quelque chose de grave. Je me réveille encore parfois la nuit", a-t-elle reconnu. Et d'analyser : "Aujourd'hui, c'est lui qui me rassure. Je dois prendre de la distance, l'accompagner dans la vie et arrêter de le surprotéger comme je le fais. Il faut que je le laisse s'envoler et grandir".