Ingrid Chauvin et la mort tragique de sa fille Jade : flou autour des causes du décès, l'autopsie n'a jamais rien révélé

La fille d'Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu n'avait donc que cinq mois lorsqu'elle a poussé son dernier souffle, le 27 mars 2014. Elle souffrait d'une malformation cardiaque depuis sa naissance. "Un petit souffle au coeur a été décelé, il paraissait tout à fait anodin mais, par précaution, on a effectué une échographie de contrôle et la vie a basculé à ce moment-là", confiait Ingrid Chauvin dans Sept à Huit quelques mois après le décès de son enfant. Et de préciser : "Jade n'avait pas de parois à l'intérieur de son coeur, il fallait les recréer et c'est une intervention que l'on effectue avec les propres tissus de l'enfant."

Malgré une situation inquiétante, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu avaient bon espoir de vivre une vie normale avec Jade et de la voir grandir. Mais, les choses ont finalement pris une tournure dramatique sans que l'on sache vraiment pourquoi. En effet, l'autopsie de Jade n'a rien révélé. "Aujourd'hui, il n'y a aucune explication. Alors on accepte cette autopsie, on attend trois malheureuses semaines mais on reste sans réponse. Aucune anomalie, aucune affection, aucun problème au niveau des organes. C'est pour ça que les médecins nous ont parlé à un moment donné de mort subite du nourrisson. On aimerait savoir, ça ne change pas grand-chose malheureusement, mais avoir des réponses, c'est toujours important pour faire son deuil", déclarait encore l'artiste populaire.

Le couple a souhaité avoir un autre enfant. Et le 10 juin 2016 est né leur fils Tom pour leur plus grand bonheur. Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu ont ensuite songé à l'adoption et avaient entamé toutes les démarches mais, après des années d'attente, leur agrément a pris fin en novembre 2019. Sa grande famille, c'est finalement auprès de Philippe Warrin qu'Ingrid Chauvin l'a trouvée. "C'est un vrai cadeau de la vie. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille et, en tant que maman, la vie ne m'a pas donné cette possibilité. Aujourd'hui, nous avons quatre enfants de 5, 14, 22 et 23 ans, qui ont l'impression de se connaître depuis toujours. Chacun a trouvé sa place, tout le monde s'entend bien", avait elle assuré dans les pages de Nous Deux en mai dernier.