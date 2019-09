Mimie Mathy : Toute sa vérité sur sa blessure "atrocement douloureuse"

On la croyait terriblement blessée et souffrant le martyr. Mimie Mathy va bien et met les choses au clair suite aux dernières informations publiées à son sujet. Très remontée, l'actrice règle ses comptes et dévoile enfin la vérité sur son état de santé.

[1/3] Contrairement ce qu'annoncent certains journaux de m****, je tenais vous rassurer : je vais bien. Je suis en tournage depuis une semaine sur un nouvel pisode de Josphine. Mon bras cass date du 14 juillet... pic.twitter.com/3ckQchnfAV — Mimie Mathy Officiel (@MimieMathyOff) 14 septembre 2019

[3/3]Sans penser qu'un paparazzi de pacotille trouverait a photognique

Voil, vous savez tout. Je vais vraiment trs bien et je vous em...brasse tous.

Mimie. — Mimie Mathy Officiel (@MimieMathyOff) 14 septembre 2019

