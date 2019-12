Miss France 2020 : Florentine Somers silencieuse, un délégué régional s'explique

Cette année, l'élection de Miss France 2020 aura fait couler beaucoup d'encre... Quand ce ne sont pas des critiques sur le sacre de Clémence Botino ou des rumeurs de tensions entre les Miss régionales, c'est la belle Florentine Somers qui est au coeur des interrogations. Partie favorite de l'élection, la jeune femme de 19 ans n'a pourtant pas franchi le premier tour. Une éviction surprise qui a donné lieu, encore une fois, a beaucoup de rumeurs, d'autant plus que la principale intéressée n'a pas encore donné son avis sur la question...

Mercredi 18 décembre 2019, c'est donc Dominique Vilain Allard, un délégué régional du comité Miss Nord-Pas-de-Calais, qui a tenu à s'exprimer sur la question et a expliquer pourquoi Florentine Somers reste pour l'instant muette. "Si Miss Nord-Pas-de-Calais n'a pas accordé d'interviews depuis samedi, c'est tout simplement que Florentine avait vraiment besoin de se reposer, et de se poser, après un mois de préparation et de répétitions spécialement intensives la dernière semaine, et après avoir assuré une belle prestation scénique dans un spectacle où elle a tout donné, pour vivre à fond cette expérience unique, exceptionnelle, de participer à un prime sur TF1", explique-t-il à nos confrères de Télé Loisirs.

Après un mois de stress et de répétitions intensives, certaines Miss ont choisi de retourner rapidement auprès de leurs proches. Mais selon Dominique Vilain Allard, d'autres ont préféré rester encore un peu ensemble, pour profiter durant quelques jours, de la douceur de vivre marseillaise. "Plusieurs Miss, dont Florentine, ont décidé de prolonger leur séjour en cité phocéenne privilégiant un tourisme de détente et de journées 'cool', retrouvant le plaisir de matinées qui commencent très tard et donc finissent très tôt !", révèle-t-il.

En attendant que Florentine rentre dans le Nord et accorde quelques interviews, la nouvelle Miss France Clémence Botino continue d'enchaîner les plateaux télévisés et les shooting photos, pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.