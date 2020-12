Miss France 2021 : Transformation physique d'une candidate, sportive professionnelle

Clémence Botino cédera son écharpe de Miss France à l'une des 29 prétendantes qui concourent samedi 19 décembre 2020 pour le titre de reine de beauté. Parmi les Miss régionales, l'une connaissait déjà le succès. En effet, elle est sportive professionnelle. Et en vue de la belle soirée qui célébrera par la même occasion le centenaire du concours, elle s'est physiquement transformée !

Mylène Halemai est Miss Wallis-et-Futuna 2020, en lice pour devenir Miss France 2021. Mais ce n'est pas tout : la jolie brune de 19 ans est joueuse de tennis professionnelle ! Sur Instagram ce mardi 1er décembre, à J-18 du grand concours de beauté national, elle a partagé un montage photo. D'un côté elle est sur un court de tennis en débardeur, short et casquette visière, les cheveux ramassés en chignon et sans maquillage ni quelconque artifice. De l'autre, sa photo officielle pour Miss France 2021. En petite robe rouge courte à épaules dénudées, son écharpe de Miss Wallis-et-Futuna 2020 en accessoire, Mylène Halemai affiche un sourire radieux, un visage pomponné et une crinière lâchée. "La vie est pleine de surprises. From #tennisplayer to #missfrance2021 and back. Bonne journée à tous", lance-t-elle en légende, avec le hashtag #transformation.