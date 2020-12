Miss France : Le jour où la gagnante a refusé la couronne

Chaque année depuis 1920, des jeunes femmes rêvent de devenir Miss France et tentent donc de participer au prestigieux concours de beauté. Toutes rêvent de porter la fameuse écharpe et le diadème de la victoire... enfin, toutes sauf une.

Il y a en effet une jeune femme qui est entrée dans l'histoire de l'élection Miss France pour une raison qui peut paraître surprenante pour toutes les prétendantes au titre. Les faits se sont déroulés lors de l'élection de Miss France 1983. Corinne Ascione, qui avait 17 ans à l'époque, concourait en tant que Miss Cagnes au Casino de la Seyne-sur-Mer, la nuit de la Saint-Sylvestre. Un peu après minuit, le jury s'est retiré afin de délibérer mais son agent est venu vers elle pour lui souffler une grande nouvelle comme le dévoile Paris Match : "C'est bon, c'est toi. Je ne devrais pas te le dire, mais c'est toi la Miss France."

S'il pensait que la jeune femme serait ravie d'apprendre la nouvelle, il a bien compris que c'était tout l'inverse. "Il avait un grand sourire, il était tellement content pour moi, mais moi je ne disais rien. Je lui ai juste dit : 'Non, je ne peux pas'", a déclaré Corinne Ascione. Son manager a bien tenté de la raisonner, en vain. Elle a donc été convoquée d'urgence par le jury et le chef du comité Miss France de Marseille Jean Raibaut lui a demandé clairement si elle accepterait le titre de Miss France, dans le cas où elle serait désignée. Bien qu'elle n'en menait pas large, la reine de beauté a tout simplement répondu "non" en tremblant. "Sortez de là", a donc lancé son interlocuteur d'un ton froid. Ainsi, c'est Isabelle Turpault (Miss Paris) qui a été sacrée avant d'être destituée deux mois plus tard à cause de la publication de photos où elle posait dénudée. Elle a été remplacée par sa première dauphine, Frédérique Leroy, Miss Bordeaux.

Je n'avais pas du tout confiance en moi

Interrogée sur la raison de sa participation au concours de beauté, Corinne Ascione s'est justifiée : "C'est ma bande de copains qui m'a inscrite à 'Miss Vacances' dans mon dos. Je n'ai pas osé dire non, je ne voulais pas les décevoir. Moi je ne me trouvais pas moche, mais quelconque." Elle a ensuite été élue Miss Carnaval, Miss Cagnes-sur-Mer, Miss Beaulieu, Miss Antibes... "À l'époque, j'étais extrêmement timide, je n'avais pas du tout confiance en moi, je ne parvenais pas à dire un mot en public", a-t-elle poursuivi. Quand elle a compris ce qui l'attendait si elle était élue, elle a donc tout simplement préféré ne pas endosser le rôle de Miss France. "Si Bernard ne m'avait pas prévenue, je serais montée sur scène, pour devenir Miss France malgré moi...", a-t-elle raconté. Et quand on lui a demandé si elle regrettait ce choix, elle a expliqué après un petit temps de réflexion : "Des fois, je me suis demandé ce qu'aurait été ma vie. Mais je ne crois pas que j'aurais été plus heureuse. J'ai deux grands garçons, je suis déjà grand-mère. Je ne les aurais peut-être pas eus si ma vie avait été différente. Et ce sont eux qui ont fait mon bonheur."