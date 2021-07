Miss USA : Kataluna Enriquez, première Miss transgenre de l'histoire du concours

Historique. Kataluna Enriquez est la première femme ouvertement transgenre à participer au concours de Miss USA. Élue dans le Nevada dimanche dernier, cette américaine de 28 ans a désormais pour objectif de remporter la couronne en novembre prochain face à 51 autres participantes.

Kataluna Enriquez avait précédemment remporté l'élection de Miss Silver State. Elle était là aussi, la première femme transgenre à être élue. Habituée et passionnée de concours de beauté depuis petite, elle s'était lancée dans Miss International Queen, un concours transgenre, où elle représentait les États-Unis en 2018. Si Kataluna Enriquez remporte la couronne de Miss USA 2021, elle sera la deuxième femme transgenre à participer à Miss Univers, et peut-être la première à le remporter ?

Le célèbre concours - une fois remporté par Iris Mittenaere - est l'objectif premier de Kataluna Enriquez. Elle s'est toujours battue pour pouvoir participer aux circuits traditionnels de reines de beauté. "J'ai toujours été transparente sur qui je suis en tant que personne et j'ai toujours révélé que je suis trans", a confié cette native des Philippines. Après quatre longues années de démarches, sa candidature avait enfin été acceptée par le concours.

Kataluna Enriquez dénonce haut et fort les pratiques douteuses du comité américain. "Après avoir fourni des documents judiciaires et mes certificats de changement de nom et de sexe, on m'a dit que je devais fournir une preuve supplémentaire que j'étais une femme. On me demandait d'aller chez un médecin et d'obtenir une lettre pour montrer que je suis une femme", développe-t-elle auprès de Newsweek.