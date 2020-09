Moha La Squale : Une quatrième plainte déposée contre le rappeur

Le cas Moha La Squale ne s'arrange ! Déjà visé par une enquête pour agressions sexuelles après les accusations de trois femmes, le rappeur fait désormais l'objet d'une quatrième plainte.

Citant le parquet de Paris, l'AFP annonce qu'une nouvelle plainte a été déposée contre Moha La Squale (de son vrai nom Mohamed Bellahmed), ce vendredi 11 septembre 2020. Le parquet a gardé secret le motif de ladite plainte. Elle s'ajoute aux trois premières, qui ont entraîné l'ouverture d'une enquête par la police judiciaire de Paris pour "violences volontaires", "agressions sexuelles" et "menaces de mort".

Les trois premières plaignantes, âgées de 23 à 28 ans, sont des ex-petites amies du rappeur parisien de 25 ans. Elles ont raconté leurs expériences au journal Le Monde, des récits glaçants dans lesquels elles font état d'insultes et de violences physiques.

"J'avais des marques sur le front, je n'avais pas pu aller au travail parce que j'étais détruite. On ne peut pas y aller avec la pommette gonflée, même si ce ne sont pas des bleus, ça se voit, a par exemple raconté Luna, une victime présumée, au quotidien. Il m'a dit : 'Si tu me quittes et que tu parles, je te ferai tirer une balle dans le genou, j'enverrai un mec te lacérer le visage avec une lame de rasoir, je vais appeler des mecs du quartier pour qu'ils t'emmènent dans une cave te violer. Et quand ils auront fini, je viendrai te graver Moha La Squale dans le dos.'"

Contactée par l'AFP, Me Elise Arfi, l'avocate de Moha La Squale, n'était pas disponible pour réagir dans l'immédiat.

Moha La Squale doit être jugé en mars pour un refus d'obtempérer aggravé, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Il avait été interpellé en juin dernier à la suite d'un contrôle routier, une interpellation violente filmée par des passants témoins.

Le rappeur, qui n'a toujours pas réagi à ces lourdes accusations, reste innocent des faits reprochés jusqu'à la clôture de l'enquête ou du jugement définitif de cette affaire.