Moha La Squale accusé d'agressions sexuelles : 3 victimes portent plainte

Grâce aux nombreux témoignages de femmes incriminant Moha La Squale pour divers abus sexuels - l'une d'entre elles témoignant à visage découvert -, une enquête a été ouverte. Comme l'apprend Le Point, le 8 septembre 2020, trois femmes âgées de 23 à 28 ans, ayant supposément été agressées par Moha La Squal, ont déposé une plainte jointe lundi soir, au commissariat du 9e arrondissement de Paris.

Une information confirmée par l'avocate des trois plaignantes, Me Thibault Stumm. "Je suis certain que l'enquête permettra de faire la lumière sur les agissements commis au préjudice de mes clientes. Nous espérons que leur souffrance sera entendue", a annoncé l'avocat à nos confrères. "Il y a au total six victimes, dont trois avec une identité connue" qui ont porté plainte lundi soir au commissariat du 9e arrondissement, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, confirmant une information du Point. Ces trois autres victimes devraient à leur tour porter plainte contre Moha La Squale.

Toujours d'après Le Point, les auditions des trois plaignantes se sont poursuivies jusque tard dans la nuit du 6 au 7 septembre. Le parquet de Paris a saisi le 1er district de police judiciaire et une enquête a été ouverte pour "violences", "agression sexuelle" et "séquestrations".

Des témoignages qui affluent

Tout s'est accéléré le week-end dernier, quand plusieurs femmes et d'anciennes compagnes de Moha La Squale ont commencé à témoigner sur les réseaux sociaux. Violences, séquestration, agressions sexuelles, violences conjugales... toutes décrivaient le même homme violent et dérangé, notamment Luna, à qui Moha a dédié son tube du même nom.

Cette femme serait restée en couple pendant deux ans avec l'artiste. "J'ai passé deux ans avec Moha. Deux ans d'enfer, de violences physiques, psychologiques, de menaces, de cris, de larmes, d'interdictions en tous genres (...) Je gérais plein de choses pour lui, les rdv avec les médecins, les marques... c'était jamais assez. Il m'a écrit Luna alors qu'il passait son temps à me hurler dessus, à me reprocher tout et n'importe quoi, à être super violent avec moi, humiliant... Le Et pour moi t'en a chié c'est clairement explicite, j'en chiais chaque jour parce qu'il me frappait. Ça me tue de voir des jeunes filles chanter ça comme une chanson d'amour aujourd'hui...", déplorait Luna, dont le témoignage a été diffusé par une autre victime supposée, ayant témoigné à visage découvert.

Dans tout ce tumulte, et parmi toutes ces accusations, Moha La Squale a tout de même pensé que le timing était bon pour annoncer la sortie de son nouvel album. C'est tout ce qu'il a publié sur les réseaux sociaux depuis ces nombreuses accusations.

Moha La Squale reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.