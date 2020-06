Moha la squale : Libéré, il sabre le champagne avec son avocate

Sa violente arrestation avait choqué de nombreux fans. Torse nu, plaqué à plat ventre sur le trottoir par trois policiers à Paris, Moha la squale avait été interpellé le 19 juin 2020 pour refus d'obtempérer aggravé, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Samedi 20 juin 2020, le rappeur de 25 ans a donné de ses nouvelles via son compte Instagram.

En légende de deux photos dans lesquels on l'aperçoit avec son avocate Me Elise Arfi, Moha la squale a écrit : "Merci maitre et les filles". Souriant, l'interprète du titre Luna est apparu en plein rendez-vous avec son avocate sur la première photographie puis visiblement dans le cadre de sa garde à vue sur la seconde. Heureux d'être à nouveau libre, l'artiste a sabré le champagne avec son avocate sur une terrasse au soleil. "Cette affaire à vocation à se régler de manière sereine et apaisée devant le tribunal", a indiqué son avocate à l'AFP.