Monica Vitti est morte

L'actrice italienne Monica Vitti est décédé ce mercredi 2 février 2022 à l'âge de 90 ans à Rome. Elle était atteinte de la maladie l'Alzheimer depuis 1996. L'actrice à la voix rauque et à la chevelure indomptable était la femme et la muse du maître du cinéma Michelangelo Antonioni.

En effet, à travers son élégante présence mystérieuse, elle a parfaitement incarné les personnages tourmentés de la "tétralogie de l'incommunicabilité": L'Avventura (1960), La Nuit (1961), L'Eclipse (1962), et Le Désert Rouge (1964), quatre films qui ont fait entrer Antonioni au panthéon du cinéma mondial, tout en donnant à l'actrice alors trentenaire une notoriété internationale.

"J'ai eu la chance de commencer ma carrière avec un homme de grand talent", mais aussi "spirituel, plein de vie et d'enthousiasme", reconnaissait l'actrice dans une interview à la télévision italienne en 1982. Son enfance avait été marqué par la guerre, durant laquelle elle avait trouvé avec le théâtre et la comédie une échappatoire : "Sous les bombes, quand on devait se réfugier dans les abris, moi et mon petit frère on improvisait des petites pièces de théâtre pour distraire notre entourage"

Après son passage chez Antonioni, elle devient l'une des protagonistes de la comédie à l'italienne, où elle tient tête à ses homologues masculins, du calibre d'Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman ou Nino Manfredi. Elle brille ainsi en particulier dans La Fille au pistolet (1968), un film à succès de Mario Monicelli où elle incarne Assunta, une Sicilienne qui poursuit jusqu'en Ecosse l'homme qui l'a "déshonorée".

Compagne d'Antonioni de 1957 à 1967, elle a épousé le réalisateur et chef-opérateur Roberto Russo en 1995, après 20 ans de vie commune. En 2011, ce dernier avait annoncé que Monica Vitti était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis près de 15 ans. L'actrice avait remporté 5 David di Donatello, un lion d'or à Venise et un Ours d'argent à Berlin.