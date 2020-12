Morena Baccarin (Gotham) enceinte de son 3e enfant, elle dévoile son baby bump par surprise

Les choses se sont précipitées entre Ben McKenzie et Morena Baccara, à partir du moment où elle a accepté le destin en se séparant d'Austin Chick. Mais cette séparation ne s'est pas déroulée sans quelques pots cassés et l'actrice a frôlé, de peu, un déménagement forcé à Los Angeles, pour le bien de Julius...

La star est finalement restée à New York, en acceptant de céder à son ex une luxueuse propriété en guise d'adieux, ainsi que la coquette somme de 406 000 dollars, calculée par rapport à ses revenus durant leurs quelques années d'union. Morena Baccara lui verse également 3500 dollars tous les mois en guise de pension alimentaire. Aujourd'hui, l'actrice est sans doute un peu moins riche... mais elle en est d'autant plus heureuse.