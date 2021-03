Morgan Ciprès, accusé de harcèlement sexuel sur mineure : son ancien entraîneur condamné

L'affaire Morgan Ciprès ne concernait pas que l'ancien patineur français ! Son ex-entraîneur, John Zimmerman, est lui aussi mis en cause. Accusé d'avoir poussé une adolescente - à qui son poulain aurait envoyé deux photos de son intimité - à garder le silence, il a été suspendu deux ans.

L'info est signée U.S. Center for Safe Sport. Ce mardi 9 mars 2021, l'organisation a annoncé sur son site la suspension de John Zimmerman pour "abus de procédure", "mauvais comportement émotionnel" et "non signalement". Safe Sport ne précise pas la durée de cette peine, qui serait de deux ans selon le quotidien américain USA Today. John Zimmerman a la possibilité de faire appel.

John Zimmerman et son épouse Silvia Fontana sont accusés d'avoir fait pression sur une patineuse de 13 ans, à qui son ancien poulain Morgan Ciprès aurait envoyé deux photos de son sexe en 2017, pour qu'elle garde le silence. Ciprès et l'adolescente fréquentaient la même patinoire, en Floride. Le scandale a finalement éclaté en décembre 2019, grâce à USA Today.

Un mandat d'arrêt émis contre Ciprès, il risque jusqu'à 5 ans de prison.

L'U.S. Center for Safe Sport n'a en revanche pris aucune décision contre Morgan Ciprès, qui a annoncé sa retraite sportive en septembre 2020, ni contre Silvia Fontana. Le Français a également été relaxé par la commission de discipline de la Fédération Française des sports de glace. En revanche, un mandat d'arrêt a été émis contre lui par l'État de Floride. Le harcèlement sexuel sur une personne mineure, un délit de 3e degré en Floride, est passible d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Le délai de prescription est de trois ans.

Morgan Ciprès a été sacré champion d'Europe en couples en 2019 avec Vanessa James. Les deux patineurs formaient un duo depuis 2010. Ils ont également été médaillés de bronze aux championnats d'Europe de patinage en 2017 et aux championnats du monde en 2018.

Morgan Ciprès reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.