Diaporama Morgan Ciprès accusé de harcèlement sexuel sur mineure : son ancien entraîneur condamné

Les patineurs en couple Peng Cheng et Jin Yang (Chine), Vanessa James et Morgan Cipres (France), Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (Russie) ont respectivement remporté l'argent, l'or et le bronze au double Grand Prix ISU 2018-19 lors de la finale de patinage artistique au Centre sportif Doug Mitchell Thunderbird à Vancouver, le 8 décembre 2018.