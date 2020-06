Morgan Fairchild (Friends) : Formidable perte de poids grâce au régime cétogène

Morgan Fairchild arpente les plateaux de tournage depuis l'année 1963 et son premier rôle dans la quarante-cinquième saison d'Alliance et Trahisons. On l'a vu dans certains épisodes de Dallas, Loïs et Clark, Les anges du bonheur ou encore Roswell. Mais lors de son interview, c'est son passage dans Friends qu'elle a choisi d'évoquer... d'autant qu'elle avait hésité avant de rejoindre le show ! "Quand on m'a proposé le rôle, beaucoup de mes amies, qui sont des actrices, m'ont dit 'Oh non, tu ne peux pas faire ça. Tu es trop jeune pour jouer la mère de ce type', se souvient-elle. Mais je me suis dis que vient toujours un moment où il faut accepter cette transition. Alors j'ai dit oui." En 2019, Morgan Fairchild a joué dans un épisode de la série Too Old to Die Young. De ses cinquante-trois ans de carrière, on retient, entre autres, spécifiquement le rôle qu'elle a tenu auprès de Matthew Perry. Elle a donc sans doute bien fait de dire oui...