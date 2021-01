Mort à 30 ans du comédien Mathieu Bulle, après un "accident forestier"

Le 12 janvier 2021, Mathieu Bulle est décédé à seulement 30 ans. Selon L'Est Républicain, le jeune homme est mort des suites d'un "accident forestier", survenu en mars 2013. Malgré le fait que le jeune homme avait gardé "toute sa joie de vivre", il a malheureusement succombé aux séquelles de son accident.

Acteur dans le film L'Apprenti, sorti en 2008 et réalisé par Samuel Collardey, Mathieu campait le rôle d'un adolescent vivant à la campagne, torturé entre sa vie au lycée et sa vie de famille. Très marqué par l'absence de son père, le jeune homme trouvait du réconfort auprès d'un vieil agriculteur de la région. Dans la vraie vie, Mathieu était à l'époque étudiant dans un lycée agricole, dans l'optique de devenir paysan et d'acquérir une ferme pour monter sa propre exploitation.

Grand succès critique, le film L'Apprenti avait reçu le Prix de la semaine internationale de la critique lors de la 65e édition de la Mostra de Venise, ainsi que plusieurs distinctions, telles que le Prix Louis-Delluc du premier film et le prix SACD à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes.

Suite à son rôle dans L'Apprenti, Mathieu Bulle avait obtenu un Bac pro à la MFR (Maison familiale et rurale) de Montbozon. "Il s'associe en Gaec pendant dix ans en Haute-Saône, mais son Haut-Doubs lui manque et il revient à Mont-de-Laval en 2019, non loin de sa maman", ont rapporté nos confrères. "Très apprécié de ses collègues", le jeune homme sera inhumé "dans l'intimité familiale" selon ses dernières volontés.