Mort brutale de Manuel Abreu (63 ans), ancienne star du PSG

Triste journée pour les amateurs de football, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Stade de Reims Manuel Abreu s'est éteint mardi dernier. Âgé de 63 ans, le Portugais a fait les belles heures de plusieurs clubs français au cours de sa carrière qui s'est étalée de 1977 à 1996. Installé en France depuis de nombreuses années, il poursuit dans le football en devenant entraîneur après sa brillante carrière de joueur. C'est l'UNFP (L'Union nationale des footballeurs professionnels) qui en a fait l'annonce dans un communiqué publié hier.

"C'est avec une immense tristesse que l'UNFP a appris le décès soudain de Manu Abreu à l'âge de 63 ans", indique l'association dans un tweet. Pour l'heure, la cause du décès du natif de Fafe au Portugal n'est pas connue, mais comme l'indique l'UNFP, il s'agit d'une mort soudaine et inattendue. Ancienne figure du Stade de Reims, qu'il a entraîné après y avoir joué pendant 4 ans, le club a souhaité lui rendre hommage après cette bien triste annonce.

Le Stade de Reims lui rend un bel hommage

Dans un communiqué diffusé après sa disparition, le Stade de Reims rend hommage à l'un des siens. "C'est avec tristesse que le SDR a appris ce jour la disparition de Manuel Abreu, joueur rémois de 1979 à 1983 et de 1993 à 1995 et entraîneur de 1995 à 2000. À sa famille, à ses proches, l'ensemble du club Rouge et Blanc adresse ses plus sincères condoléances", indique le club rémois. habitué à évoluer dans le football amateur durant sa carrière d'entraîneur, Manuel Abreu avait notamment emmener son équipe de Reims Sainte Anne jusqu'en 32es de finale de la Coupe de France en 2020.

Le maire actuel de Reims, Arnaud Robinet, a lui aussi tenu à rendre un dernier hommage à l'ancien footballeur. "Très attristé par la disparition brutale de Manu Abreu, ancien joueur et entraîneur du Stade de Reims et du club de Saint Anne. Un homme avec de grandes qualités humaines. Tu vas nous manquer. Sincères condoléances à sa famille et ses proches", déclare-t-il sur son compte Twitter.