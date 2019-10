Mort d'Anthoine Hubert : le pilote Juan Manuel Correa sort de son silence

Cinq semaines après le tragique accident qui a coûté la vie au jeune Anthoine Hubert, le pilote Juan Manuel Correa est finalement sorti de son silence. Le 9 octobre 2019, l'Américain de 20 ans s'est saisi de son compte Instagram pour publier plusieurs vidéos dans lesquelles il donne de ses nouvelles depuis son lit d'hôpital à Londres.

"Je suis de retour. Ça a été cinq semaines très difficiles depuis l'accident. Évidemment, je ne l'ai jamais dit publiquement, mais je veux présenter mes plus sincères condoléances à la famille Hubert, a-t-il d'abord confié. Ça a été un choc pour tout le monde qu'un tel accident se produise. On ne pense jamais vraiment qu'une telle chose peut se produire jusqu'à ce que ça arrive. Je suis juste reconnaissant d'être là, même si une longue route m'attend avant de me remettre. Il est toujours incertain que je me rétablisse un jour à 100%."