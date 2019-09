Obsèques d'Anthoine Hubert : ses proches dévastés, les stars de la F1 présentes

Le 31 août 2019, Anthoine Hubert, champion de France en F4, de GP3 Series et pilote de F2 est mort des suites d'un effroyable accident sur la piste de Spa-Francorchamps, lors d'une course qu'il disputait dans sa catégorie en marge du Grand Prix de Belgique. Il n'avait que 22 ans. Mardi 10 septembre 2019, ses proches et les plus grands noms du milieu automobile lui ont rendu hommage.

C'est en la cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir) que les obsèques d'Anthoine Hubert ont eu lieu. Nathalie, la mère du jeune homme, est arrivée sur les lieux soutenue par son autre fils, Victhor, qui tenait dans ses mains le casque de son frère - une bien triste relique autour de laquelle s'étaient réunis de nombreux pilotes de F1 le 1er septembre lors du Grand Prix de Belgique, au lendemain de la mort du jeune pilote. Julie, la compagne d'Anthoine Hubert, était à leurs côtés et, submergée par la douleur, a pu compter sur leur tendresse pour la réconforter.

Si beaucoup d'anonymes se sont réunis pour saluer le grand espoir du sport automobile français, les plus grands noms du milieu automobile aussi. Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile, Mia Sharizman, responsable de la Renault Sport Academy, Cyril Abiteboul, le patron de l'écurie Renault, étaient également présents. Et il y avait bien sûr des pilotes, venus en nombre, comme Simon Gachet et le quadruple champion du monde des pilotes de Formule 1 Alain Prost, également directeur de Renault Sport – Anthoine Hubert faisait partie de la pépinière de talents de la Renault Sport Academy et Alain Prost l'avait conseillé dans le choix de son écurie pour cette première saison qu'il courait en Formule 2.

Mick Schumacher, le fils du célèbre fils de Michael Schumacher – actuellement hospitalisé à Paris – qui évolue en Formule 2, ainsi que Jean Alesi et son fils Giuliano, lequel a vu l'accident de très près, ont aussi rendu un dernier hommage à Anthoine Hubert. Le 31 août, sur la piste de Spa-Francorchamps, c'est en voulant vraisemblablement éviter Giuliano Alesi lors du 2e tour qu'Anthoine Hubert a heurté les barrières de sécurité. Sa voiture a ensuite rebondi et a été percutée par l'Américain Juan Manuel Correa. Charles Leclerc, grand mais amer vainqueur du Grand Prix de Belgique au lendemain de la mort de son ami, avait aussi fait le déplacement. Le pilote monégasque, âgé de quelques mois de moins qu'Anthoine Hubert et qui le connaissait bien, est apparu le visage marqué. Pierre Gasly (23 ans), pilote de chez Ferrari, a fait part de son émotion à la presse comme l'a révélé RMC Sport : "Quand vous avez 22, 23 ans, vous n'êtes pas prêt à vivre ce genre d'événement, à perdre l'un de vos meilleurs amis. J'ai grandi avec Anthoine depuis nos 7 ans et nos débuts en karting. (...) Je suis encore sous le choc. Je n'y crois pas, je ne réalise pas, comment tout peut basculer si vite."