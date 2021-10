Mort d'Emiliano Sala : la justice tient enfin un coupable !

C'est une affaire qui est encore dans la tête de tous les supporters nantais. En janvier 2019, l'attaquant argentin du FC Nantes Emiliano Sala est transféré du côté de Cardiff et lors du vol qui doit l'amener au Pays de Galle, le joueur de 28 ans trouve la mort suite au crash de l'appareil. Une terrible nouvelle pour le monde du sport et plus de deux ans après l'incident, le procès pour déterminer les coupables dans cette affaire s'est ouvert le 18 octobre dernier.

Selon les informations révélées par Le Parisien, l'un des suspects dans cette affaire vient d'être reconnu coupable ce jeudi pour "mise en danger de l'appareil". Il s'agit du suspect principal dans cette affaire, le pilote David Henderson. Cet homme de 67 ans a reconnu à l'ouverture du procès une partie des fautes qui lui incombent et aujourd'hui, le tribunal a confirmé sa sanction. Il était jugé pour "imprudence ou négligence susceptible d'avoir mis en danger l'appareil", et à l'issue d'une délibération qui aura duré 7 heures, le jury populaire l'a jugé coupable. Désormais, il doit attendre jusqu'au 12 novembre pour connaître sa peine dans cette affaire.

David Henderson pourrait écoper d'une lourde peine

S'il écope de la peine maximale pour son cas, David Henderson devra effectuer cinq années de prison pour ses agissements. Il pourrait voir cette sanction s'allonger de deux années pour des poursuites en lien avec le transport d'un passage sans autorisation valide. C'est pour cette dernière qu'il avait plaidé coupable au début du procès. Au fil des jours, de nouveaux éléments accablants étaient venus alourdir son dossier et notamment un échange de SMS pas vraiment à son avantage.

Pour rappel, David Henderson avait fait appel à David Ibbotson, décédé dans l'accident aux côtés d'Emiliano Sala, pour conduire l'avion qui l'amenait à Cardiff. Sauf que le propriétaire l'en avait interdit depuis plusieurs mois en raison des problèmes de conduite de ce dernier. Attiré par l'appât du gain, David Henderson décide tout de même de faire appel à ce dernier pour transporter l'Argentin. La suite est connue de tous et les deux hommes ont perdu la vie après le crash de l'avion dans la Manche.