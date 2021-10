Mort d'Emiliano Sala, le principal accusé trahi par des SMS : "Ne dis rien à personne"

C'est un procès auquel on aurait aimé ne jamais assister. En janvier 2019, l'ancien joueur de FC Nantes, Emiliano Sala, tout juste transféré dans le club de Cardiff perdait la vie en pleine mer pendant un trajet en avion. Plus de deux ans après les faits, le procès s'est ouvert au Pays de Galle lundi dernier pour enfin faire la lumière sur ce drame. Sur le banc des accusés, on retrouve un certain David Henderson, 67 ans, présenté comme l'opérateur de l'avion qui s'est abîmé dans la Manche.

S'il a déjà reconnu une partie des torts qui lui sont reprochés, il semble que celui qui était censé piloter l'avion ne soit pas sorti d'affaire. Aux côtés d'Emiliano Sala à bord du Piper Malibu, c'est finalement le pilote David Ibbotson qui prend place, mais à en croire les révélations du propriétaire de l'avion, il n'aurait certainement pas dû se trouver là. Fay Keely, le propriétaire, a expliqué qu'il avait envoyé un email en juillet 2018 pour indiquer à David Henderson de ne plus jamais avoir recours aux services de David Ibbotson, 59 ans, pour conduire son avion. La raison ? Le pilote en question était l'auteur de deux infractions signalées par l'autorité britannique de l'aviation civile.

​​Nous avons tous les deux la possibilité de nous faire de l'argent

Malgré ce sérieux avertissement et l'absence de réelles qualités de pilotage chez Ibbotson, David Henderson, qui était censé conduire l'avion dans lequel se trouvait Emiliano Sala, lui a délégué cette responsabilité, contre l'avis de son supérieur. Lors du procès, un SMS envoyé par Henderson au pilote décédé dans l'accident a d'ailleurs été révélé et il montre clairement les intentions de l'accusé. "​​Nous avons tous les deux la possibilité de nous faire de l'argent", écrit-il.

Attiré par l'appât du gain, David Henderson comprend vite que le désastre est arrivé. Il écrit alors un texto à David Smith, un technicien qui s'occupe de la maintenance du Piper Malibu : "Ne dis rien à personne". Des preuves qui accablent l'accusé, qui se retrouve désormais au premier rang des coupables dans cette tragique histoire.