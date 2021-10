Disparition d'Emiliano Sala : un accusé reconnaît enfin sa faute dans la tragédie

C'est une histoire qui a bouleversé le monde du football il y a maintenant plus de deux ans et demi. Le 21 janvier 2019, l'avion qui transportait Emiliano Sala de Nantes en direction de Cardiff disparaissait des radars au niveau de la Manche. Après plusieurs semaines de recherches, le corps de l'Argentin avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil, à 67 mètres de profondeur. Ce dernier venait tout juste d'être transféré en Grande-Bretagne où il se rendait au moment du crash.

Lundi dernier s'est donc ouvert le procès au Pays de Galles, pour en savoir plus sur les responsabilités de chacun dans ce drame. Les choses ont été plutôt rapides à se décanter puisqu'un homme soupçonné d'avoir organisé le vol ayant transporté le footballeur de 28 ans a reconnu une partie des accusations le visant. L'accusé, nommé David Henderson et âgé de 66 ans, est poursuivi pour avoir agi d'une manière imprudente ou négligente susceptible d'avoir mis en danger l'avion. Il est accusé d'avoir transporté un passager sans autorisation valide. Ce dernier a reconnu ses torts et a plaidé coupable de cette dernière charge, qui ne sera donc pas débattue lors du procès.

Le procès doit durer deux semaines et devra tirer au clair les responsabilités de chacun dans ce terrible accident qui a entraîné de vives tensions entre les clubs de Nantes et de Cardiff. Concernant les circonstances du crash, il semblerait que le pilote, David Ibbotson, ait perdu le contrôle de l'appareil lors d'une manoeuvre effectuée à une vitesse trop élevée.

Après la mort d'Emiliano Sala, de nombreux hommages lui ont été rendus que ce soit dans son pays natal en Argentine, mais également en France et en Grande-Bretagne.