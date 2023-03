Mort d'Emmanuelle Mottaz (Premier Baiser) : sa "santé fragile" révélée, Dorothée "très peinée"

C'est le producteur Jean-Luc Azoulay lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux : Emmanuelle Mottaz, chanteuse du générique culte de la série Premier Baiser nous a quittés. Après Dorothée et avant Hélène Rollès, Emmanuelle était l'une des belles voix des productions AB. Interprète qui deviendra par la suite également scénariste, elle est morte à l'âge de 59 ans. Les circonstances de sa disparition sont désormais explicitées.

Selon nos information, l'artiste est décédée le 16 mars et n'a pas succombé à un cancer. "Elle avait une santé fragile depuis un certain temps. C'était une vraie artiste, une fille formidable. Elle était chanteuse et scénariste pour Hélène et les garçons notamment. Nous sommes très tristes", a déclaré le producteur à l'AFP, précisant qu'elle a perdu la vie dans un hôpital parisien. Contacté par Télé-Loisirs, il s'est confié sur cette disparition : "On s'appelait beaucoup, on s'écrivait aussi énormément... Elle était fatiguée depuis quelques temps. Il faut dire qu'elle était fragile depuis le début, elle avait des problèmes de santé depuis son enfance. Toutefois, elle avait une volonté formidable de vivre, de ne pas se plaindre... J'ai eu sa mère au téléphone, c'est elle qui m'a appris la nouvelle, on a pleuré ensemble... C'est triste de mourir aussi jeune..."

Avec son amie Dorothée, elle a fait ses débuts, notamment en assurant les choeurs de la chanson Allô allô, monsieur l'ordinateur. Sur le compte Twitter de la célèbre animatrice, on peut lire désormais : "Très peinée du départ d'Emmanuelle..."