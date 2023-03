Premier Baiser : Mort d'Emmanuelle, l'interprète du tube de la série

Originaire de Paris où elle était née le 19 juillet 1963, Emmanuelle Mottaz a débuté sa carrière en 1985, en réalisant pour son amie Dorothée les choeurs robotisés du tube Allô Allô Monsieur l'ordinateur. En solo avec la chanson Premier baiser en 1986, elle vend 700 000 exemplaires de son disque. Suivra Rien que toi pour m'endormir l'année suivante que dont le public achète 400 000 exemplaires.

Membre du Club Dorothée auquel elle participe régulièrement, elle collabore également avec le Jacky Show et à Pas de pitié pour les croissants. Elle a également travaillé comme scénariste pour AB Productions, notamment sur Hélène et les Garçons, Les Filles d'à côté ou Les Vacances de l'amour. Après avoir tenté des chansons plus intimistes à partir des années 1990, souhaitant se détacher de l'image de l'émission phare de TF1, elle quitte durant la décennie suivante AB Productions et se reconvertit dans le cinéma et la photographie. Elle avait notamment refusé de participer à la tournée "Stars 80". Aux dernières nouvelles, l'artiste partageait sa vie entre Paris et Ibiza pour se consacrer à son art.