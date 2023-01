Anthony Dupray (Premiers Baisers) marié à la mystérieuse Raquel et papa : rares photos de famille

Les fans des séries AB Productions le connaissent bien. Anthony Dupray est apparu dans plusieurs séries produites par Jean-Luc Azoulay. Qu'est-il devenu depuis ? On vous donne des nouvelles.

C'est en 1993 que l'acteur aujourd'hui âgé de 48 ans a fait ses premières apparitions télévisées. Il a fait des apparitions dans Le Miel et les abeilles avant d'obtenir un rôle principal dans Premiers baisers. Jusqu'en 1998, il s'est mis dans la peau d'Anthony. Un personnage qu'il a repris pour les suites de la sitcom baptisées Les Années fac (à partir de 1995) et Les Années bleues (1998). En parallèle, il menait une carrière de chanteur. Il a sorti les albums Rêves (1994) et Coupables (1996), dont les singles étaient diffusés dans Le Club Dorothée.

Anthony Dupray a ensuite été vu dans les séries Le Groupe (2002), L'Instit (2003) ou encore Navarro (2003 à 2005). Puis il s'est envolé pour Los Angeles afin de suivre une école d'art dramatique : le Margie Haber Studio. Il a eu l'opportunité de participer à quelques projets avant de revenir en France en 2014. Après avoir joué dans le court-métrage Je suis le 13 novembre de Romain Jumelet et dans la série Dead Landes de François Descraques, il s'est lancé au théâtre. Il a joué dans la pièce Lit d'embrouilles, avec Danièle Gilbert avant de monter une pièce autour de Premiers Baisers. Magalie Madison (Annette dans Premiers Baisers) était également à l'affiche.

Puis en 2021, Anthony Dupray a intégré la série à succès (qui a pris fin le 18 novembre dernier) Plus belle la vie, dans le rôle du Grand Cornu. Une carrière bien remplie en somme. Et côté personnel, il est tout autant comblé. Il file le parfait amour avec une belle architecte prénommée Raquel Chouiti. Les tourtereaux se sont mariés au Havre, en juin 2017. Et il y a deux ans, la star de 48 ans a accueilli son premier enfant le jour de son anniversaire. Un petit garçon dont on ne connaît pas le prénom et qu'il prend soin de préserver en ne dévoilant pas son visage.