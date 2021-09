Anthony Dupray papa pour la première fois : photos et révélation... un an après la naissance

Anthony Dupray est un petit cachotier. Le 22 septembre 2021, l'acteur de Premiers Baisers et plus récemment de Plus belle la vie, a fait une grande révélation en ce qui concerne sa vie privée.

L'acteur de 47 ans partage peu de photos sur sa vie privée, sur son compte Instagram. De temps à autre, ses abonnés peuvent découvrir des clichés en compagnie de son épouse, une belle architecte prénommée Raquel Chouiti. Les tourtereaux se sont mariés au Havre, en juin 2017, un heureux événement dévoilé par Anthony Dupray sur les réseaux sociaux. Ce que l'on ignorait en revanche, c'est que le couple avait accueilli son premier enfant il y a un an.

Le 22 septembre 2020, Anthony Dupray a en effet eu le plus beau des cadeaux pour son anniversaire. Ce jour-là, son fils est né. Afin de partager son bonheur pour son 47e anniversaire et le premier de son enfant, le charmant acteur a publié un diaporama photos hier soir. Sur la première, on peut voir le papa fixer l'objectif, pendant que son fils (dont on ne connaît pas le prénom) qui venait de naître dormait paisiblement sur son torse. Sur la deuxième, c'est la main du baby boy tenant celle d'Anthony Dupray que l'on peut observer. Ce dernier a ensuite partagé un cliché de sa femme et lui en train de poser tout sourire avec leur merveille, puis un d'une séance de peau à peau. "Happy Birthday to us my Little Boy. 1 an, 47 ans. TEAM 22 #happybirthday #joyeuxanniversaire #happy #smile #love #team22 #PBLV #plusbellelavie #photooftheday #photo #picoftheday #pic #tbt#life #peace #faith #positivevibes #father #son #blessed #forever #mercilavie", peut-on lire.