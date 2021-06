Plus belle la vie recrute une star de Premiers Baisers et la femme d'un acteur de la série !

Il va y avoir de nombreux rebondissements cet été dans Plus belle la vie (France 3). Un nouveau drame va frapper certains habitants du Mistral lors de la saga estivale qui débutera le 30 juin 2021. A cette occasion, deux nouveaux acteurs participeront aux intrigues.

Céline Frémont (interprétée par Rebecca Hampton) aura le plaisir de partir à bord d'un superbe catamaran pour une croisière éco responsable d'une semaine. Mais ce qui était supposé être des vacances de rêve va se transformer en véritable cauchemar. Pris dans une tempête, le bateau va finir par s'échouer sur une île déserte. Enfin c'est ce que les personnages pensent car ils découvriront vite qu'elle ne l'est pas vraiment.

Dans la bande-annonce, on peut en effet voir qu'un homme, une femme et une petite fille sont sur place. Pour l'heure, on ne sait pas grand-chose sur ce qui les attend mais cela promet d'être grandiose. Ce que l'on sait, c'est qu'un acteur de Premiers Baisers a été recruté pour la saga. Il s'agit d'Anthony Dupray, qui incarnait Anthony et à en croire sa dernière photo Instagram, cela fait longtemps que son personnage est sur l'île.