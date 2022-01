Mort d'Hana Horka à 57 ans après avoir volontairement contracté la Covid-19

La musique européenne pleure l'un de ses piliers. Hana Horka, connue pour faire partie du groupe de folk Asonance, est morte ce dimanche 16 janvier. La chanteuse, âgée de 57 ans, a été emportée par la Covid-19 après avoir volontairement contracté la maladie alors qu'elle n'était pas vaccinée. Dans un communiqué des proches à l'AFP, on apprend qu'Hana Horka, anti-vaccin, voulait être contaminée pour obtenir son pass sanitaire sans passer par la case piqûre : "Elle a décidé de vivre normalement avec nous et a préféré attraper la maladie plutôt que se faire vacciner" a précisé son fils Jan Rek au micro de la radio iRozhlas. Si le mari de la défunte et leur enfant avaient accepté de se faire vacciner, Hana Horka préférait s'en remettre à l'immunité naturelle.

Sur sa page Facebook la semaine dernière, Hana Horka publiait un post dans lequel elle affirmait avoir vaincu le virus après l'avoir attrapé : "J'ai survécu. Ça a été haut en couleurs" déclarait-elle avant de se réjouir de la prochaine obtention de son pass sanitaire. La chanteuse se faisait une joie de regoûter aux plaisirs simples de la vie sociale, culturelle et sportive avec les siens. En effet, en République tchèque, un pass sanitaire est désormais obligatoire pour assister à des spectacles, pratiquer une activité sportive et aller au restaurant.

Anti-vaccin, Hana Horka refusait de céder à la pression du gouvernement et de se laisser vacciner. Cette attitude lui a coûté la vie. Mais selon son fils Jan Rek, l'artiste s'est laissée entraîner dans les discours des anti-vaccins, qui ont d'après lui "du sang sur les mains" : "Je sais exactement qui a forgé son opinion, a-t-il déclaré. Je suis triste qu'elle ait cru davantage des étrangers que sa propre famille. Ce n'était pas que de la désinformation totale mais aussi des avis sur l'immunité naturelle et les anticorps créés en attrapant la maladie". Jan Rek et son père avaient eux-aussi été testés positifs à la Covid-19 avant les fêtes de Noël. Eux étaient vaccinés.