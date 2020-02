Mort d'Hector, le chanteur rebelle des années twist, à l'âge de 73 ans

Triste nouvelle pour nos oreilles. Le chanteur Hector est mort le 19 février 2020 à l'âge de 73 ans. Le cancer dont il était atteint a eu raison de sa rage de vivre. Comme annoncé sur Twitter par le journaliste Jean-François Guyot – de l'Agence France Presse –, les obsèques de l'artiste auront lieu le vendredi 21 février, à 14h, au cimetière de Pantin, au nord-est de la capitale. Une ultime occasion de lui dire adieu.

Né Jean-Pierre Kalfon, Hector était également surnommé Le Chopin du Twist pour avoir régné en prince de la rébellion sur les années 1960. Avant de se lancer dans une carrière solo, Hector faisait partie du groupe Les Médiators – avec Marc Schleich à la guitare, Serge Mosiniak à la basse, Gilbert Kravetz à la guitare rythmique et William Roudil à la batterie. Après avoir enchaîné des tubes au swing redoutable, de Whole Lotta Shakin' Goin' On à Peggy Sue, le quintette musical s'est séparé en 1964... ce qui n'a pas empêché le leader de poursuivre l'aventure en solo. Il écrivait ses titres avec le comédien et humoriste Jean Yanne, ainsi qu'avec Gérard Sire.