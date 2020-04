Mort d'Henri Weber: Sa femme Fabienne Servan-Schreiber et les ténors PS en deuil

La classe politique est une fois encore touchée par le coronavirus... Après les décès de Patrick Devedjian et Liliane Marchais, on apprend cette fois la mort de l'ex-sénateur et député européen Henri Weber. Il est décédé le 26 avril entouré des siens.

Henri Weber est mort en Avignon "des suites du Covid-19, entouré de sa femme, Fabienne Servan-Schreiber, et de leurs enfants", a déclaré sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. Le regretté homme politique était en ménage avec la productrice de cinéma et membre du collectif 50/50 - notamment décorée de la légion en janvier 2017 - Fabienne Servan-Schreiber depuis 1973 et le couple s'était officiellement marié en 2007. Ensemble, ils ont eu six enfants.

Henri Weber, fils de juifs polonais, était né le 23 juin 1944 à Leninabad en URSS - aujourd'hui Khodjent au Tadjikistan. Mais c'est en France qu'il fera sa vie et sa carrière politique. Universitaire, docteur et enseignant en philosophie politique, il était aussi l'un des co-fondateurs de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) en 1969, après avoir été membre des Jeunesses communistes et avoir créé, aux côtés d'Alain Krivine, les Jeunesses communistes révolutionnaires en 1965. En 1968, il s'était déjà illustré en devant un visage de la contestation populaire. Par la suite, c'est toutefois dans le giron du Parti socialiste qu'il poursuivra sa carrière, en rejoignant le parti en 1986.

Les hommages du PS

A l'annonce de sa mort, les hommages des ténors du PS se sont multipliés. "Henri Weber était une grande et belle figure de la gauche. Il ajoutait à son érudition une clarté d'analyse, un goût de l'action et une fraîcheur militante avec un humour joyeux qui enchantait jusqu'à ses contradicteurs. C'est un homme généreux et un intellectuel lumineux qui disparaît aujourd'hui. Et aussi un ami cher", a écrit l'ancien président de la République François Hollande dans un communiqué.

"Né au Tadjikistan dans une famille juive modeste, Henri aimait passionnément la liberté, la controverse intellectuelle et la France, auxquelles il a consacré sa vie de roman. Henri a été pour moi un ami merveilleux, un compagnon joyeux, courageux et précieux", a de son côté salué le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius dans un communiqué.

Quant à l'actuelle maire de Paris Anne Hidalgo, sur Twitter, elle a écrit : "Henri Weber vient de nous quitter. Je suis très triste. Aujourd'hui disparaît une grand figure de la gauche, un intellectuel brillant et reconnu, un militant du Parti socialiste dont il fut un élu. (...) Je pense à son épouse Fabienne, et à ses enfants."