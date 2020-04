Covid-19 : Mort de Liliane Marchais, veuve de Georges, en Ehpad

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, personne n'est épargné par la maladie. La classe politique a récemment rendu hommage au défunt Patrick Devedjian et, dans une moindre mesure, l'aile gauche de la vie politique française salue aujourd'hui la mémoire de Liliane Marchais.

Selon l'actuel patron du Parti communiste, Fabien Roussel, Liliane Marchais est morte le jeudi 9 avril 2020. Âgée de 84 ans, elle a succombé comme des centaines d'autres personnes au coronavirus dans son Ehpad ; le sort des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes inquiète de nombreuses personnalités ces derniers temps...

Née en 1935 à Malakoff (Hauts-de-Seine), elle avait adhéré au Parti communiste en 1952 et à la CGT en 1953. Liliane Marchais, née Grelot, était la veuve d'une figure incontournable de l'extrême gauche française : l'ancien secrétaire général du Parti communiste (de 1972 à 1994), Georges Marchais. Elle avait fait sa connaissance dans les années 1960 après avoir elle-même rejoint pendant cette période la direction exécutive de la fédération CGT des Métaux ainsi que la direction du PCF du Val-de-Marne. Elle était aussi sa fidèle alliée lorsqu'il avait tenté l'aventure de l'élection présidentielle en 1981, face à François Mitterrand. Comme le souligne l'AFP, c'est d'ailleurs à cette époque que le grand public la découvre, lorsque son mari la cite à la télévision.

Georges et Liliane Marchais s'étaient mariés en 1977 et il s'agissait, pour eux deux, d'un second mariage. De cette union était né un fils, Olivier Marchais. De son côté, Liliane était aussi la maman d'Annie, tandis que Georges était le papa de Michèle, Monique et Claudine.

Les hommages

"Liliane avait un caractère bien trempé qui se distinguait par la franchise et la sincérité. (...) Elle avait toujours défendu la place des femmes dans les instances de direction du Parti, permettant à de nombreuses camarades d'accéder à des postes de responsabilités au sein de collectivités comme au sein du PCF", a souligné Fabien Roussel dans un communiqué.

"Ouvrière, militante syndicale, responsable du Parti communiste dans le Val-de-Marne, Liliane Marchais s'en est allée. Pensées pour sa famille et pour tous ceux qui ont eu la chance de croiser le chemin de cette grande dame", a réagi sur Twitter le porte-parole du PCF et adjoint à la mairie de Paris, Ian Brossat.

"Liliane Marchais a été ouvrière, dirigeante syndicale et militante politique. Mais elle a aussi été celle qui faisait les valises et le dîner. Hommage à elle et à toutes celles de sa génération qui vivaient trois journées en une : militantes, mères et ménagères", a écrit sur Twitter l'ancienne ministre écolo Cécile Duflot.

Le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a quant à lui assuré de sa "compassion émue et solidaire" les enfants de la défunte et "la famille communiste", au nom des groupes parlementaires insoumis.