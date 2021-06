Mort d'Omar Sharif : "J'ai beaucoup souffert", confidences de sa dernière compagne, Andréa Ferréol

Tout le monde garde en tête sa prestation dans le mythique Lawrence D'arabie. Aux côtés de Peter O'Toole, Omar Sharif se révèle au monde entier dans un film qui restera dans les mémoires. Devenu une véritable star internationale, l'acteur égyptien va énormément tourner aux Etats-Unis ainsi qu'en France et s'impose comme une valeur sûre au cinéma. Connu par la suite pour sa passion des canassons et les célèbres pubs pour Tiercé Magazine, il s'est éteint en juillet 2015 des suites d'un arrêt cardiaque. Quelque temps avant, son fils Tarek avait annoncé qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer.

Durant ces dernières années, le natif du Caire, connu pour être un homme à femme, a partagé sa vie avec Andréa Ferréol. L'actrice française de 74 ans a vécu une dizaine d'années avec Omar Sharif et près de six ans après sa mort, elle est enfin prête à passer à autre chose comme elle le confie dans le dernier numéro de Gala, sorti ce jeudi 17 juin. "Il sera toujours dans mon coeur. Ce fut une magnifique histoire d'amour qui s'est muée en une merveilleuse amitié-amoureuse les dernières années, une relation qui s'est étirée sur trente ans", raconte celle qui s'était déjà confiée sur sa relation il y a quelques années.

Une rencontre en boîte de nuit marquante

Si les deux amants se sont mis ensemble sur le tard, leur rencontre a eu lieu dans une boîte de nuit parisienne en 1984. "J'étais subjuguée. Il m'a demandé mon numéro de téléphone et m'a rappelé quelques jours plus tard, alors qu'il appelait rarement les gens en direct", se souvient Andréa Ferréol.

Si Omar Sharif a fait fondre le coeur de nombreuses femmes, comme Barbra Streisand qui "a rêvé qu'il l'épouse", comme le raconte la comédienne, il ne s'est marié qu'une fois et malheureusement pour elle, elle ne fut pas l'élue. "Moi j'étais follement amoureuse. Je l'ai vénéré mais j'ai aussi beaucoup souffert. J'ai vite compris qu'il ne m'épouserait pas et que nous n'aurions jamais d'enfant, mais j'étais tellement éblouie que je suis restée", confie-t-elle aujourd'hui.

J'aimerais beaucoup retrouver l'amour, mais à mon âge, ça n'est pas simple

Si les années ont passé et qu'elle n'oublie pas le beau comédien, Andréa Ferréol souhaite aller de l'avant. "J'aimerais beaucoup retrouver l'amour, mais à mon âge, ça n'est pas simple. Et puis je travaille énormément. Je n'ai pas une minute à moi et j'adore ça", assure-t-elle.

Si oublier un amour pareil est une tâche difficile pour l'actrice, elle espère néanmoins refaire sa vie, même si son activité professionnelle l'occupe pleinement.